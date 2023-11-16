Патрушев рассказал об усилении ПВО в Центральных регионах России

Регионы Центрального федерального округа усилили ПВО в связи с участившимися случаями обстрелов с территории Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет РИА Новости.

Принимаются меры по защите населения и объектов критической инфраструктуры, усиливается патрулирование территорий вблизи критически важных объектов. С начала года Белгородскую, Брянскую и Курскую области обстреливали более 8 тыс. раз, нанеся ущерб более чем на 7 млрд российских рублей. В регионах произошло 128 терактов, большая часть которых была реализована с помощью беспилотников. Правительством выделены средства на усиление линий обороны в приграничных с Украиной регионах.