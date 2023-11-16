Финансист Ойгман: банки Израиля начали сегрегацию ценных бумаг граждан РФ

В ответ на требования бельгийского банковского депозитария Euroclear банки Израиля начали разделять счета с бумагами, держателями которых являлись русские или налоговые агенты России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финансиста Марка Ойгман.

Это условие касается всех российских инвесторов, в том числе и тех, кто имеет гражданство Израиля. Чтобы избежать такого отделения, многие инвесторы на прошлой недели продали все возможные активы. Требование Euroclear к инвесторам с российским гражданством вступило в силу 13 ноября.

