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Финансист Ойгман: банки Израиля начали сегрегацию ценных бумаг граждан РФ

16 ноября 2023 11:21
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В ответ на требования бельгийского банковского депозитария Euroclear банки Израиля начали разделять счета с бумагами, держателями которых являлись русские или налоговые агенты России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финансиста Марка Ойгман.

Это условие касается всех российских инвесторов, в том числе и тех, кто имеет гражданство Израиля. Чтобы избежать такого отделения, многие инвесторы на прошлой недели продали все возможные активы. Требование Euroclear к инвесторам с российским гражданством вступило в силу 13 ноября.
 

# Экономика

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