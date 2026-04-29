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Песков рассказал, почему на параде Победы не будет военной техники

29 апреля 2026 12:51
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Песков рассказал, почему на параде Победы не будет военной техники-0

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, проведение парада Победы 9 мая в Москве без военной техники вызвано помимо прочего угрозой террористической активности Киева, пишет ТАСС.

Песков указал на слова российского лидера Владимира Путина касаемо того, что Киев, теряя на поле боя территории, в данный момент «пустился во всю в террористическую активность».

Дипломат также добавил, что парад 2025 года был юбилейным, чем и была обусловлена его широкоформатность.

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Фото: Pinterest

# Дмитрий Песков # Международная политика # Владимир Путин

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