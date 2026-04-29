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ФСБ РФ предотвратила в Крыму покушение на высокопоставленного силовика

29 апреля 2026 11:39
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ФСБ РФ предотвратила в Крыму покушение на высокопоставленного силовика-0

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на территории Крыма в отношении высокопоставленного силовика, пишет РИА Новости.

Задержанный агент Киева оказался гражданином РФ, 1977 г.р. Мужчина действовал в интересах специальных служб Украины – им было спланировано покушение на высокопоставленного силовика. Для этих целей мужчиной от куратора была получена взрывчатка, и изучен район, где проживала его цель.

Задержанный в том числе занимался сбором данных о воинских частях, средствах противовоздушной обороны, объектах критической инфраструктуры на полуострове, занимался подготовкой взрывов на энергообъектах.

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Фото: Pinterest
 

# Международная политика

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