Мендель: новые данные НАБУ об окружении Зеленского открывают мрачную картину

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала очередные детали дела о коррупционных преступлениях в рядах высших эшелонов власти в Украине, пишет РИА Новости.

Мендель отметила, что опираясь на сведения, передаваемые антикоррупционными органами, можно заметить «мрачную картину» – близкое окружение Зеленского начинает походить на «авторитарную сеть мафиозного типа». В ходе боевых действий продолжают погибать украинские граждане, а президентская свита торгуется из-за откатов и старается сохранить элитную недвижимость, указала она.

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