Прямой эфир

Мендель: новые данные НАБУ об окружении Зеленского открывают мрачную картину

29 апреля 2026 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Мендель: новые данные НАБУ об окружении Зеленского открывают мрачную картину-0

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала очередные детали дела о коррупционных преступлениях в рядах высших эшелонов власти в Украине, пишет РИА Новости.

Мендель отметила, что опираясь на сведения, передаваемые антикоррупционными органами, можно заметить «мрачную картину» – близкое окружение Зеленского начинает походить на «авторитарную сеть мафиозного типа». В ходе боевых действий продолжают погибать украинские граждане, а президентская свита торгуется из-за откатов и старается сохранить элитную недвижимость, указала она.

РИА Новости: суд в Польше оставил в силе решение об экстрадиции археолога Бутягина

Фото: Pinterest
 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
РИА Новости: суд в Польше оставил в силе решение об экстрадиции археолога Бутягина
29 апреля 2026 10:54

РИА Новости: суд в Польше оставил в силе решение об экстрадиции археолога Бутягина

В Латвии намерены увеличить штрафы за использование русского языка
29 апреля 2026 10:43

В Латвии намерены увеличить штрафы за использование русского языка

СМИ: Великобританию ожидает дефицит продуктов питания
29 апреля 2026 10:38

СМИ: Великобританию ожидает дефицит продуктов питания