Трамп подверг критике Мерца, заявив, что дела у Германии идут плохо

Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет РИА Новости.

Причиной критики со стороны американского лидера стала позиция немецкого политика по Ирану и ядерному оружию. Мерц ранее высказался, что ФРГ не может дать конкретную оценку противостоянию на Ближнем Востоке, видя «дилемму» с точки зрения международного права.

Мерц «совершенно не понимает, о чем говорит!» – акцентировал внимание Трамп. Президент США подчеркнул, что имеющиеся экономические и социальные трудности Берлина и недальновидность немецкого канцлера непосредственно связаны.

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