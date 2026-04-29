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Трамп подверг критике Мерца, заявив, что дела у Германии идут плохо

29 апреля 2026 12:28
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Трамп подверг критике Мерца, заявив, что дела у Германии идут плохо-0

Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет РИА Новости.

Причиной критики со стороны американского лидера стала позиция немецкого политика по Ирану и ядерному оружию. Мерц ранее высказался, что ФРГ не может дать конкретную оценку противостоянию на Ближнем Востоке, видя «дилемму» с точки зрения международного права. 

Мерц «совершенно не понимает, о чем говорит!» – акцентировал внимание Трамп. Президент США подчеркнул, что имеющиеся экономические и социальные трудности Берлина и недальновидность немецкого канцлера непосредственно связаны.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Фридрих Мерц

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