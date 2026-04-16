Песков рассказал, что в Кремле видели обращение блогера Бони к Путину

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле знают об видеообращении блогера Виктории Бони к президенту РФ Владимиру Путину, пишет РИА Новости.

В обращении Виктория Боня затрагивает в числе прочего проблемы паводков в Дагестане и наличие мазута в Черном море.

Песков указал, что многие вопросы, поднятые блогером, уже находятся в работе. «Задействовано большое количество людей, это все не оставлено без внимания», – пояснил он.

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