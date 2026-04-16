Прямой эфир

Песков рассказал, что в Кремле видели обращение блогера Бони к Путину

16 апреля 2026 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Песков рассказал, что в Кремле видели обращение блогера Бони к Путину-0

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле знают об видеообращении блогера Виктории Бони к президенту РФ Владимиру Путину, пишет РИА Новости.

В обращении Виктория Боня затрагивает в числе прочего проблемы паводков в Дагестане и наличие мазута в Черном море.

Песков указал, что многие вопросы, поднятые блогером, уже находятся в работе. «Задействовано большое количество людей, это все не оставлено без внимания», – пояснил он.

Трамп обещает навсегда открыть Ормузский пролив

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
В американском штате Мичиган из-за наводнений объявлено чрезвычайное положение
16 апреля 2026 10:48

В американском штате Мичиган из-за наводнений объявлено чрезвычайное положение

В Польше медработники намерены провести массовую акцию протеста из-за недостатка финансирования
16 апреля 2026 10:45

В Польше медработники намерены провести массовую акцию протеста из-за недостатка финансирования

Трамп обещает навсегда открыть Ормузский пролив
16 апреля 2026 10:35

Трамп обещает навсегда открыть Ормузский пролив