В Польше медработники намерены провести массовую акцию протеста из-за недостатка финансирования

В Польше продолжается ухудшение ситуации в системе здравоохранения. Об этом пишут местные СМИ. По их оценкам, на и без того тяжелый кризис в отрасли пришелся новый удар.
Национальный медицинский фонд заявил о сокращении финансирования районных больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для медучреждений небольших городов это может стать настоящей катастрофой. Многие из них оказались на грани банкротства. Большинство клиник уже имеют значительные долги по оплате коммунальных услуг. Из-за ограниченного финансирования врачи месяцами получают лишь часть зарплаты. Без дополнительной финансовой поддержки – три больницы в трех районах окажутся под угрозой закрытия, а более 140 тысяч жителей останутся без доступной медицинской помощи.
Кроме того, из-за нехватки средств, учреждения вынуждены сокращать некоторые виды услуг, в том числе ограничивать работу лабораторий, направления, которые ранее приносили дополнительный доход за счет большого числа анализов. На фоне нарастающего финансового кризиса польские врачи заявили о планах провести масштабную общенациональную акцию протеста, которая, как ожидается, начнется в начале следующей недели.