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В Польше медработники намерены провести массовую акцию протеста из-за недостатка финансирования

16 апреля 2026 10:45
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В Польше продолжается ухудшение ситуации в системе здравоохранения. Об этом пишут местные СМИ. По их оценкам, на и без того тяжелый кризис в отрасли пришелся новый удар.

Национальный медицинский фонд заявил о сокращении финансирования районных больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше медработники намерены провести массовую акцию протеста из-за недостатка финансирования-2

Для медучреждений небольших городов это может стать настоящей катастрофой. Многие из них оказались на грани банкротства. Большинство клиник уже имеют значительные долги по оплате коммунальных услуг. Из-за ограниченного финансирования врачи месяцами получают лишь часть зарплаты. Без дополнительной финансовой поддержки – три больницы в трех районах окажутся под угрозой закрытия, а более 140 тысяч жителей останутся без доступной медицинской помощи.

Кроме того, из-за нехватки средств, учреждения вынуждены сокращать некоторые виды услуг, в том числе ограничивать работу лабораторий, направления, которые ранее приносили дополнительный доход за счет большого числа анализов. На фоне нарастающего финансового кризиса польские врачи заявили о планах провести масштабную общенациональную акцию протеста, которая, как ожидается, начнется в начале следующей недели.

# Международная политика

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