В Польше медработники намерены провести массовую акцию протеста из-за недостатка финансирования

В Польше продолжается ухудшение ситуации в системе здравоохранения. Об этом пишут местные СМИ. По их оценкам, на и без того тяжелый кризис в отрасли пришелся новый удар.

Национальный медицинский фонд заявил о сокращении финансирования районных больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.