В американском штате Мичиган из-за наводнений объявлено чрезвычайное положение

Север США оказался во власти непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько дней подряд в регионе идут сильные дожди, которые совпали с активным таянием снега. Это вызвало масштабные наводнения. В зоне подтопления оказались как минимум два штата.

В Мичигане вода затопила дороги и повредила около 10 мостов. Проведена экстренная эвакуация жителей двух городов и одного округа. Еще несколько тысяч человек получили предупреждения о возможном выезде из опасных районов. Власти штата объявили режим чрезвычайной ситуации.

Непростая обстановка и в соседних регионах: в Вермонте уходит под воду город Милуоки. С улиц, которые превратились в реки, сносит автомобили. Местами люди передвигаются по пояс в воде.