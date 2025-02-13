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Длилась 8 минут. На Солнце произошла мощная вспышка класса М

13 февраля 2025 15:14
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13 февраля на Солнце была зарегистрирована вспышка класса M1.0 в группе пятен 3987, длившаяся 8 минут. Об этом пишет РИА Новости.

Длилась 8 минут. На Солнце произошла мощная вспышка класса М-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ

Вспышки на Солнце подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X, где каждая следующая в 10 раз мощнее предыдущей. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые вызывают магнитные бури на Земле.

# Природные явления

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