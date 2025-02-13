Длилась 8 минут. На Солнце произошла мощная вспышка класса М

13 февраля на Солнце была зарегистрирована вспышка класса M1.0 в группе пятен 3987, длившаяся 8 минут. Об этом пишет РИА Новости.

Вспышки на Солнце подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X, где каждая следующая в 10 раз мощнее предыдущей. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые вызывают магнитные бури на Земле.