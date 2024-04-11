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Песков прокомментировал конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне

11 апреля 2024 11:45
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к обсуждению ситуации в Украине. Об этом пишет РИА Новости. Хотя Швейцария и планирует провести мирный саммит, Россия не получила приглашение и не собирается в нем принимать участие. 

Дмитрий Песков отметил, что предлагаемая формула мира никак не отражает интересы России. Ранее президент РФ Владимир Путин вновь заявил о своей готовность к диалогу, но при этом отметил бесперспективность такого диалога в связи с отказом Украины от переговоров.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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