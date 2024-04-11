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Президент Финляндии призвал Европу воздержаться от военной риторики в адрес РФ

11 апреля 2024 11:06
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Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times настоятельно призвал НАТО готовиться к потенциальному, но маловероятному конфликту с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил важность подготовки армий НАТО и поддержки Украины вместо использования воинственной риторики в адрес России. Стубб также отметил необходимость обязательного призыва на военную службу в Финляндии и выразил обеспокоенность по поводу планов России усилить свое влияние вблизи финской границы. 

В то время как на Западе все чаще обсуждают вероятность возникновения вооруженного конфликта с РФ, Кремль заявляет, что Россия не представляет никакой угрозы и готова к диалогу с НАТО.

# Международная политика # Александр Стубб

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