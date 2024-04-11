Прямой эфир

Вольфрам Ваймер: в глазах Зеленского виден страх из-за провалов ВСУ

11 апреля 2024 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По мнению немецкого публициста Вольфрама Ваймера, в глазах Зеленского виден страх и опасение из-за СВО с Россией, в котором находится его страна.

«Явный страх читается в глазах Зеленского. Страна заняла оборонительные позиции», – подчеркнул Ваймер, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что поддержка со стороны Европы и Соединенных Штатов ослабевает, и президент Украины осознает это.

Ранее в Германии раскрыли смысл высказываний Зеленского о том, что Запад не оказывает поддержку Украине. В статье также говорится, что без поддержки союзников Украина может перестать существовать как государство.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Финляндии призвал Европу воздержаться от военной риторики в адрес РФ
11 апреля 2024 11:06

Президент Финляндии призвал Европу воздержаться от военной риторики в адрес РФ

Рада приняла скандальный закон об ужесточении мобилизации в Украине
11 апреля 2024 10:57

Рада приняла скандальный закон об ужесточении мобилизации в Украине

Британские фермеры предупредили о нехватке продовольствия из-за непогоды
11 апреля 2024 10:46

Британские фермеры предупредили о нехватке продовольствия из-за непогоды

Центрэнерго Украины сообщило, что Трипольская ТЭС полностью уничтожена
11 апреля 2024 10:45

Центрэнерго Украины сообщило, что Трипольская ТЭС полностью уничтожена

Медведев обозвал абсолютным злом слова Байдена об окончании конфликта в Украине
11 апреля 2024 10:27

Медведев обозвал абсолютным злом слова Байдена об окончании конфликта в Украине

Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации
11 апреля 2024 09:54

Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации

Президент Финляндии призвал НАТО подготовиться к возможному конфликту с РФ
11 апреля 2024 09:43

Президент Финляндии призвал НАТО подготовиться к возможному конфликту с РФ

На парламентских выборах в Южной Корее одержали победу оппозиционеры
11 апреля 2024 09:12

На парламентских выборах в Южной Корее одержали победу оппозиционеры

Джо Байден планирует отправить в космос двух японских астронавтов
11 апреля 2024 08:56

Джо Байден планирует отправить в космос двух японских астронавтов

В Филадельфии произошла стрельба на мусульманском празднике
11 апреля 2024 08:50

В Филадельфии произошла стрельба на мусульманском празднике

Программа вооружения немецкой армии может быть сорвана
11 апреля 2024 08:44

Программа вооружения немецкой армии может быть сорвана

Сильный торнадо внезапно обрушился на Техас
11 апреля 2024 08:34

Сильный торнадо внезапно обрушился на Техас