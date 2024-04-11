Вольфрам Ваймер: в глазах Зеленского виден страх из-за провалов ВСУ

По мнению немецкого публициста Вольфрама Ваймера, в глазах Зеленского виден страх и опасение из-за СВО с Россией, в котором находится его страна.

«Явный страх читается в глазах Зеленского. Страна заняла оборонительные позиции», – подчеркнул Ваймер, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что поддержка со стороны Европы и Соединенных Штатов ослабевает, и президент Украины осознает это.

Ранее в Германии раскрыли смысл высказываний Зеленского о том, что Запад не оказывает поддержку Украине. В статье также говорится, что без поддержки союзников Украина может перестать существовать как государство.