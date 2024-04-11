В Украине оценили значение Трипольской ТЭС после ее разрушения

В результате атаки со стороны российских военнослужащих в Киевской области полностью разрушена Трипольская ТЭС. Об этом пишет ТАСС.

Пожар на электростанции нанес существенный ущерб, но работники не пострадали. Представители властей призвали жителей соблюдать меры предосторожности.

На всей территории Украины была введена, но позже отменена воздушная тревога. Зафиксированы удары по целям в ряде регионов. Российские военные по-прежнему продолжают нанесение ударов в ответ на атаки ВСУ, однако, как утверждает пресс-секретарь главы государства, жилые здания и социальные объекты под удар не попадают.