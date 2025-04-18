Bloomberg: европейские чиновники хотели убедить США ужесточить позицию по РФ

Представители европейских стран на переговорах с американской стороной призывали к ужесточению позиции США по отношению к России, в том числе к вводу новых санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что целью парижских переговоров является прекращение огня в Украине в ближайшие недели.