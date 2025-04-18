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Bloomberg: европейские чиновники хотели убедить США ужесточить позицию по РФ

18 апреля 2025 08:53
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Представители европейских стран на переговорах с американской стороной призывали к ужесточению позиции США по отношению к России, в том числе к вводу новых санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что целью парижских переговоров является прекращение огня в Украине в ближайшие недели.

Bloomberg: европейские чиновники хотели убедить США ужесточить позицию по РФ-1

Фото: pixabay

Ранее американский президент Дональд Трамп предложил временно приостановить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре, что поддержали Россия и Украина, но договоренность была сорвана. Лидер РФ Владимир Путин отметил, что разрешение конфликта должно вести к долгосрочному миру, основывающемуся на уважении интересов всех народов региона.

# Международная политика

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