Bloomberg: европейские чиновники хотели убедить США ужесточить позицию по РФ

Представители европейских стран на переговорах с американской стороной призывали к ужесточению позиции США по отношению к России, в том числе к вводу новых санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что целью парижских переговоров является прекращение огня в Украине в ближайшие недели.
Ранее американский президент Дональд Трамп предложил временно приостановить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре, что поддержали Россия и Украина, но договоренность была сорвана. Лидер РФ Владимир Путин отметил, что разрешение конфликта должно вести к долгосрочному миру, основывающемуся на уважении интересов всех народов региона.