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Два человека погибли в результате масштабных лесных пожаров в Канаде

15 мая 2025 07:52
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Спасательные силы Канады не справляются в борьбе с лесными пожарами. Огнем охвачена территория центральной части страны – горит почти 100 тысяч гектаров леса. Стихия уносит жизни людей. Сообщается о двух погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Два человека погибли в результате масштабных лесных пожаров в Канаде-2

В зоне бедствия несколько населенных пунктов и национальный парк. В провинции Манитоба объявлено чрезвычайное положение. Приказ об эвакуации получили несколько тысяч жителей городка Лак-дю-Бонне. Там огонь вплотную подобрался к жилым кварталам. В целях безопасности перекрыты два основных шоссе. Из-за густого дыма над некоторыми районами провинции запрещены полеты авиации. По данным экстренных служб на данный момент зафиксировано более 90 очагов возгораний. Борьбу с огнем ведут около тысячи спасателей, привлечена авиация. Однако масштабы бедствия продолжают увеличиваться.

# Канада # Пожары

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