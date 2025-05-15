Два человека погибли в результате масштабных лесных пожаров в Канаде

Спасательные силы Канады не справляются в борьбе с лесными пожарами. Огнем охвачена территория центральной части страны – горит почти 100 тысяч гектаров леса. Стихия уносит жизни людей. Сообщается о двух погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне бедствия несколько населенных пунктов и национальный парк. В провинции Манитоба объявлено чрезвычайное положение. Приказ об эвакуации получили несколько тысяч жителей городка Лак-дю-Бонне. Там огонь вплотную подобрался к жилым кварталам. В целях безопасности перекрыты два основных шоссе. Из-за густого дыма над некоторыми районами провинции запрещены полеты авиации. По данным экстренных служб на данный момент зафиксировано более 90 очагов возгораний. Борьбу с огнем ведут около тысячи спасателей, привлечена авиация. Однако масштабы бедствия продолжают увеличиваться.