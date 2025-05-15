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В Мексике более 20 человек погибли при столкновении двух грузовиков и автобуса

15 мая 2025 07:54
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Более 20 человек погибли в результате крупного ДТП на юге Мексики. Там столкнулись автоцистерна, грузовик и автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике более 20 человек погибли при столкновении двух грузовиков и автобуса-2

После аварии вспыхнул сильный пожар. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили огонь и передали пострадавших медикам. Точное количество раненых не сообщается. Известно, что двое из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование причин аварии. По предварительным данным в ней виноват водитель автоцистерны, который пошел на обгон на опасном участке дороги. Он выехал на встречную полосу, где вначале врезался в автобус, а затем в грузовик. 

# Мексика # ДТП

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