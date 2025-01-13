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Бельгийцы протестуют против сокращения пенсий и социальных выплат

13 января 2025 10:37
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Бельгия охвачена всеобщей забастовкой. В стране не ходят поезда, практически встал общественный транспорт, тысячи человек застряли в аэропортах. Так бельгийцы протестуют против сокращения пенсий и социальных выплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бельгийцы протестуют против сокращения пенсий и социальных выплат-2

На работу не вышли учителя, пожарные, сотрудники железных дорог, коммунальных служб и почтальоны. Масштабную стачку спровоцировало намерение властей на 3 миллиарда евро урезать бюджет на социальные программы и выплаты. 

Инициатором этих непопулярных мер стал кандидат на пост премьер-министра, председатель ультраправой партии Барт Де Вевер. Он известен тем, что является ярым сторонником увеличения военных расходов.

# Акции протеста # Кризис в ЕС

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