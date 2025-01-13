Бельгия охвачена всеобщей забастовкой. В стране не ходят поезда, практически встал общественный транспорт, тысячи человек застряли в аэропортах. Так бельгийцы протестуют против сокращения пенсий и социальных выплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На работу не вышли учителя, пожарные, сотрудники железных дорог, коммунальных служб и почтальоны. Масштабную стачку спровоцировало намерение властей на 3 миллиарда евро урезать бюджет на социальные программы и выплаты.

Инициатором этих непопулярных мер стал кандидат на пост премьер-министра, председатель ультраправой партии Барт Де Вевер. Он известен тем, что является ярым сторонником увеличения военных расходов.