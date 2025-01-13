В Румынии начались масштабные учения НАТО

НАТО продолжает военную активность в Восточной Европе. В Румынии начались масштабные учения Альянса, в которых участвуют военнослужащие девяти государств – членов военного блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маневры будут проходить на всей территории страны, включая акваторию Черного моря. В них задействованы более 10 тысяч солдат, свыше 10 кораблей, 20 самолетов и еще 1,5 тысячи единиц различной техники.

Как сообщили в Министерстве обороны Румынии, целью учений является проверка возможностей армий стран НАТО быстро укрепить восточный фланг Альянса. А также продемонстрировать, что они способны к «сложным операциям на расстоянии в тысячи километров в Восточной Европе и в любых условиях». Масштабные маневры продлятся до конца февраля.