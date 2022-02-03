Песков о переброске войск НАТО в Восточную Европу: Россия имеет объективные причины для беспокойства

А тем временем напряженность на внешнем контуре нашей страны продолжает нарастать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд стран НАТО намерены отправить дополнительные силы на восток Европы параллельно с США.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Усилить восточный фланг намерены Великобритания, Франция, Испания, Дания и Нидерланды. Эти аргументы послужили обоснованием для упрека и в Кремле.

Дмитрий Песков заявил, что США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе, а решение Америки о переброске войск является лучшим доказательством того, что Россия имеет «объективные причины для беспокойства».