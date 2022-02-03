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Песков о переброске войск НАТО в Восточную Европу: Россия имеет объективные причины для беспокойства

03 февраля 2022 08:51
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А тем временем напряженность на внешнем контуре нашей страны продолжает нарастать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд стран НАТО намерены отправить дополнительные силы на восток Европы параллельно с США. 

Песков о переброске войск НАТО в Восточную Европу: Россия имеет объективные причины для беспокойства-1

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Усилить восточный фланг намерены Великобритания, Франция, Испания, Дания и Нидерланды. Эти аргументы послужили обоснованием для упрека и в Кремле.  

Песков о переброске войск НАТО в Восточную Европу: Россия имеет объективные причины для беспокойства-4

Дмитрий Песков заявил, что США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе, а решение Америки о переброске войск является лучшим доказательством того, что Россия имеет «объективные причины для беспокойства».  

Песков о переброске войск НАТО в Восточную Европу: Россия имеет объективные причины для беспокойства-7

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что передислоцируют около 1 000 американских военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 000 из США в ФРГ и Польшу. В МИД Польши сообщили, что для приема все готово, речь про инфраструктуру.  

# Вооруженные силы # Джен Псаки # Дмитрий Песков # Фотофакт

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