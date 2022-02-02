Инфляция в еврозоне в январе установила новый рекорд

Инфляция в еврозоне в январе достигла 5,1 %, установив новый исторический рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темп роста цен в 19 странах, использующих евро в качестве официальной валюты, обновляют максимум третий месяц подряд – в ноябре 4,9 %, а в декабре уже 5 %. И нынешний, переваливший за эту отметку. Таковы данные Европейского статистического агентства.