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Инфляция в еврозоне в январе установила новый рекорд

02 февраля 2022 18:51
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Инфляция в еврозоне в январе достигла 5,1 %, установив новый исторический рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Инфляция в еврозоне в январе установила новый рекорд-1

Темп роста цен в 19 странах, использующих евро в качестве официальной валюты, обновляют максимум третий месяц подряд – в ноябре 4,9 %, а в декабре уже 5 %. И нынешний, переваливший за эту отметку. Таковы данные Европейского статистического агентства.  

Инфляция в еврозоне в январе установила новый рекорд-4

Аналитики считают, что причиной этого скачка стала стоимость энергоносителей. А она потянула за собой рост цен на другие продукты и товары. Продовольствие подорожало на 3,6 %, а услуги – почти на 2,5 %.  

# Европейский союз # Фотофакт

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