Испанское издание опубликовало конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения России по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как он попал в руки журналистов, непонятно, но благодаря им стало известно, что Вашингтон и Североатлантический альянс отверг все предложения Москвы. В частности о нерасширении альянса.

В свою очередь США и НАТО предложили России диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии. Кроме того, США разрешат Москве провести инспекции объектов ПРО в Румынии и Польше, но только в обмен на осмотр российских объектов.

Стоит отметить, что американская сторона просила не публиковать положение переданного России ответа и та согласилась с этим требованием. Однако, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, содержание предложений США все равно станут известными, так как обсуждались со всеми союзниками Вашингтона по НАТО и Киевом.