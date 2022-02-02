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Испанское издание опубликовало конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения России по безопасности

02 февраля 2022 11:31
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Испанское издание опубликовало конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения России по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как он попал в руки журналистов, непонятно, но благодаря им стало известно, что Вашингтон и Североатлантический альянс отверг все предложения Москвы. В частности о нерасширении альянса.

Испанское издание опубликовало конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения России по безопасности-1

В свою очередь США и НАТО предложили России диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии. Кроме того, США разрешат Москве провести инспекции объектов ПРО в Румынии и Польше, но только в обмен на осмотр российских объектов.

Стоит отметить, что американская сторона просила не публиковать положение переданного России ответа и та согласилась с этим требованием. Однако, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, содержание предложений США все равно станут известными, так как обсуждались со всеми союзниками Вашингтона по НАТО и Киевом.

# НАТО # Сергей Лавров # Фотофакт

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