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Отменяют плановые операции. В Кракове крупнейшей детской больнице не хватает врачей

02 февраля 2022 18:55
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Новости Польши. В Кракове крупнейшая детская больница оказалась на грани закрытия из-за массового увольнения анестезиологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Отменяют плановые операции. В Кракове крупнейшей детской больнице не хватает врачей-1

За последние недели оттуда ушли 26 человек. Администрация медучреждения вынуждена прекратить прием маленьких пациентов и отменить плановые операции. Сама больница работает в аварийном режиме. Возможно, что всех больных разместят в других клиниках.  

Отменяют плановые операции. В Кракове крупнейшей детской больнице не хватает врачей-4

Отмечается, что польская медицина не справляется с наплывом больных. Врачам зачастую приходится работать в авральном режиме из-за нехватки медперсонала. Медиков не устраивают условия труда и низкие зарплаты.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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