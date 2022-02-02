Отменяют плановые операции. В Кракове крупнейшей детской больнице не хватает врачей

Новости Польши. В Кракове крупнейшая детская больница оказалась на грани закрытия из-за массового увольнения анестезиологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние недели оттуда ушли 26 человек. Администрация медучреждения вынуждена прекратить прием маленьких пациентов и отменить плановые операции. Сама больница работает в аварийном режиме. Возможно, что всех больных разместят в других клиниках.