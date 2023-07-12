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Сотрудники лондонского метро объявили 6-дневную забастовку

12 июля 2023 10:54
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Новости Великобритании. Британскую столицу ожидает транспортный коллапс. Сотрудники лондонского метро объявили шестидневную забастовку. На стачку они выйдут в знак протеста против сокращений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники лондонского метро объявили 6-дневную забастовку-1

Руководство подземки хочет уволить более 600 человек. О начале акции протеста будет заявлено чуть позже – профсоюзы дают властям шанс решить все спорные вопросы мирно, путем переговоров. Если они ни к чему не приведут, лондонское метро может закрыться уже на этой неделе.

# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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