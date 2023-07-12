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В США из-за наводнений практически полностью ушёл под воду штат Вермонт

12 июля 2023 10:55
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Новости США. Северо-восточные районы США продолжают страдать от разрушительных наводнений. Самый сильный удар стихия нанесла по штату Вермонт, который практически полностью ушел под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США из-за наводнений практически полностью ушёл под воду штат Вермонт-1

Затопленной оказалась его столица – город Монтпилиер. Спасатели на лодках эвакуируют жителей, которые оказались заблокированы в своих домах. Власти назвали это наводнение самым масштабным за последние 20 лет. Но самое худшее для штата еще может произойти. Большая плотина, которая находится недалеко от города, может не выдержать напора воды. По данным специалистов, защитное сооружение сейчас испытывает критические нагрузки и может обрушиться в любой момент.

# Наводнение # Новости США # Фотофакт

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