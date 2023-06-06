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Песков назвал диверсией Украины разрушение Каховской ГЭС

06 июня 2023 11:20
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Разрушение Каховской ГЭС является диверсией со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он сказал журналистам, что ответственность за этот теракт лежит на Украине. В итоге обстрела была уничтожена верхняя часть гидроэлектростанции, но сама дамба осталась невредимой. 

Предполагается, что обстрел ГЭС был осуществлен украинской стороной с использованием ракетных установок «Ольха». В итоге произошел бесконтрольный слив воды. В некоторых близлежащих населенных пунктах начата эвакуация жителей. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил вину за разрушение Каховской ГЭС на Киев.

Также он проинформировал, что после разрушения гидроэлектростанции три населенных пункта оказались полностью под водой.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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