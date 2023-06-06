Турция оценит прогресс Швеции в соблюдении условий для вступления в НАТО 12 июня

Турция оценит прогресс Швеции в соблюдении условий для членства в НАТО во время встречи с представителями Альянса и Стокгольма, запланированной на 12 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Вступивший в силу новый антитеррористический закон Швеции, принятия которого ожидали в Турции, является одним из важных фактов при рассмотрении вопроса об удовлетворении заявки Швеции.

Однако в Анкаре возникло раздражение, потому что шведские власти допустили митинг сторонников Рабочей партии Курдистана, которые считаются в Турции террористами.

Анкара по-прежнему настаивает на экстрадиции курдских активистов, которых обвиняют в терроризме, для того чтобы разблокировать вступление Швеции в НАТО. При этом Стокгольм утверждает, что он выполнил все условия и что решение об экстрадиции принимает шведский суд, а не правительство.