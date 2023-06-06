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Турция оценит прогресс Швеции в соблюдении условий для вступления в НАТО 12 июня

06 июня 2023 11:05
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Турция оценит прогресс Швеции в соблюдении условий для членства в НАТО во время встречи с представителями Альянса и Стокгольма, запланированной на 12 июня. Об этом сообщает ТАСС. 

Вступивший в силу новый антитеррористический закон Швеции, принятия которого ожидали в Турции, является одним из важных фактов при рассмотрении вопроса об удовлетворении заявки Швеции. 

Однако в Анкаре возникло раздражение, потому что шведские власти допустили митинг сторонников Рабочей партии Курдистана, которые считаются в Турции террористами. 

Анкара по-прежнему настаивает на экстрадиции курдских активистов, которых обвиняют в терроризме, для того чтобы разблокировать вступление Швеции в НАТО. При этом Стокгольм утверждает, что он выполнил все условия и что решение об экстрадиции принимает шведский суд, а не правительство.

# Международная политика

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