Песков: Москва примет меры в случае размещения в Эстонии ЯО

В Москве предупредили, что ответят зеркально, если Эстония разместит ядерное оружие, нацеленное на Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что речь идет об обеспечении безопасности, а не об угрозе Европе.

Поводом для комментария стало высказывание министра иностранных дел Эстонии о готовности в случае необходимости разместить ядерное оружие НАТО.

В Москве напомнили, что нарастание активности альянса вблизи границ вызывает беспокойство, и отметили, что Россия не планирует нападать на страны Европы, в то время как Запад использует тему угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

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