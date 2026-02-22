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Песков: Москва примет меры в случае размещения в Эстонии ЯО

22 февраля 2026 15:49
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Песков: Москва примет меры в случае размещения в Эстонии ЯО-0

В Москве предупредили, что ответят зеркально, если Эстония разместит ядерное оружие, нацеленное на Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что речь идет об обеспечении безопасности, а не об угрозе Европе.

Поводом для комментария стало высказывание министра иностранных дел Эстонии о готовности в случае необходимости разместить ядерное оружие НАТО.

В Москве напомнили, что нарастание активности альянса вблизи границ вызывает беспокойство, и отметили, что Россия не планирует нападать на страны Европы, в то время как Запад использует тему угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дмитрий Песков

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