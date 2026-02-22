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Daily Express: Песков жестко предупредил Эстонию из-за ядерного оружия

22 февраля 2026 15:19
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Daily Express: Песков жестко предупредил Эстонию из-за ядерного оружия-0

Российская сторона жестко отреагировала и предупредила Эстонию из-за желания Таллина разместить у себя ядерные вооружения НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Зарубежная газета отмечает, что напряжение между Западом и Москвой обострилось. Так издание отреагировало на заявление Дмитрия Пескова, заявившего, что если ЯО появится в Эстонии, то Россия нацелит ядерный арсенал на нее.

Издание напомнило, что Таллин уже неоднократно поднимал этот вопрос: прошлым летом министр обороны заявил о готовности принять самолеты с ядерным оружием союзников. На прошлой неделе министр иностранных дел Эстонии также заявил о готовности размещения ядерного оружия в стране.

Москва, в свою очередь, отмечает растущую активность НАТО вблизи границ России и делает акцент на том, что не намерена нападать на страны Европы, обвиняя западных политиков в нагнетании страха для внутренних целей.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дмитрий Песков

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