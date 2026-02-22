Bild: США могут ударить по Ирану в ближайшие дни

США могут нанести удар по Ирану 23 или 24 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bild.

Экс-сотрудник ЦРУ Джон Кириаку заявил, что решение уже принято. Он уточнил, что ему в Белом доме сообщили о нападении на Иран, которое может последовать в понедельник или во вторник.

При этом, по словам бывшего сотрудника ЦРУ, мнения в администрации Трампа разделились: госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет выступают за удар, а вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард – против.

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