Прямой эфир

Bild: США могут ударить по Ирану в ближайшие дни

22 февраля 2026 15:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Bild: США могут ударить по Ирану в ближайшие дни-0

США могут нанести удар по Ирану 23 или 24 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bild.

Экс-сотрудник ЦРУ Джон Кириаку заявил, что решение уже принято. Он уточнил, что ему в Белом доме сообщили о нападении на Иран, которое может последовать в понедельник или во вторник.

При этом, по словам бывшего сотрудника ЦРУ, мнения в администрации Трампа разделились: госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет выступают за удар, а вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард – против.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Сеул потребовал от посольства РФ убрать баннер «Победа будет за нами»
22 февраля 2026 15:21

Сеул потребовал от посольства РФ убрать баннер «Победа будет за нами»

Daily Express: Песков жестко предупредил Эстонию из-за ядерного оружия
22 февраля 2026 15:19

Daily Express: Песков жестко предупредил Эстонию из-за ядерного оружия

Зеленский попросил защиты после ночной атаки России
22 февраля 2026 15:06

Зеленский попросил защиты после ночной атаки России