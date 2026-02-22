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Сеул потребовал от посольства РФ убрать баннер «Победа будет за нами»

22 февраля 2026 15:21
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Сеул потребовал от посольства РФ убрать баннер «Победа будет за нами»-0

МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле убрать баннер «Победа будет за нами», установленный на фасаде здания. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что уже донесли свою точку зрения до Москвы и выразили неудовольствие недавними заявлениями посла Георгия Зиновьева.

Сеул отметил, что рассматривает действия России и ее взаимодействие с КНДР как нарушения международных норм и как угрозу безопасности. Южнокорейская сторона обещала следить за дальнейшими инициативами российского посольства.

Фото: pixabay

# Международная политика

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