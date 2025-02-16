Брюссель введёт торговые пошлины на продукты из США

Не только вопросы безопасности вызывают серьезные разногласия между Вашингтоном и Брюсселем. Ответ на заявления Трампа об ограничении импорта товаров из Евросоюза не заставил себя ждать. Брюссель заявил о намерении ввести торговые пошлины на ряд импортируемых американских продуктов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о фермерских товарах, содержащих пестициды, запрещенные в ЕС. Первыми целями могут стать американские зерновые культуры. Таким образом, ЕС хочет заблокировать ввоз продукции, произведенной по «другим стандартам», и защитить своих фермеров. Впрочем, забота о здоровье граждан, скорее, прикрытие, предлог, под которым можно вести торговую войну с США. Подобные экономические меры являются отражением глубоких политических разногласий, проявившихся в Мюнхене, где стороны не смогли договориться по ключевым вопросам.