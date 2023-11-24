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Песков: идея военного Шенгена ведет к напряженности в Европе

24 ноября 2023 11:50
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказал озабоченность в связи с заявлениями НАТО о формировании «военного шенгена», полагая, что это приводит к росту градуса напряженности в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что такого рода заявления пренебрегают принципом неделимости безопасности и провоцируют Россию на ответные действия в отношении военной инфраструктуры НАТО, вплотную приближающейся к ее границам.

Это стало ответом на высказывание главы Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александера Зольфранка о необходимости свободного прохода военных.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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