Al Jazeera: армия Израиля обстреляла палестинцев, попытавшихся вернуться на север Газы

Во время действия режима перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла пытавшихся вернуться на севере Газы палестинцев, в ходе чего семь человек получили ранения. Об этом пишет Al Jazeera, передает РИА Новости.

Ранее ЦАХАЛ предупреждал жителей Газы не посещать северные районы анклава. Между израильской армией и ХАМАС начался четырехдневный период перемирия.

7 октября, Израиль был подвергнут ракетной атаке из Газы, в результате которой погибли около 1200 человек. В качестве ответной меры ЦАХАЛ начал в секторе операцию против ХАМАС.