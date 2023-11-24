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Al Jazeera: армия Израиля обстреляла палестинцев, попытавшихся вернуться на север Газы

24 ноября 2023 11:13
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Во время действия режима перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла пытавшихся вернуться на севере Газы палестинцев, в ходе чего семь человек получили ранения. Об этом пишет Al Jazeera, передает РИА Новости.

Ранее ЦАХАЛ предупреждал жителей Газы не посещать северные районы анклава. Между израильской армией и ХАМАС начался четырехдневный период перемирия.

7 октября, Израиль был подвергнут ракетной атаке из Газы, в результате которой погибли около 1200 человек. В качестве ответной меры ЦАХАЛ начал в секторе операцию против ХАМАС.

# Международная политика

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