В Финляндии сомневаются о случайности повреждения Balticconnector

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен высказала сомнение в том, что китайский корабль за восемь часов мог случайно испортить два коммуникационных кабеля и газопровод. Об этом пишет РИА Новости.

Газопровод Balticconnector был остановлен из-за предполагаемой утечки, и полиция Финляндии обвинила в этом китайское судно. В настоящее время Финляндия совместно с Китаем расследует этот инцидент. Balticconnector – это магистральный трубопровод, связывающий по дну Финского залива Финляндию и Эстонию.