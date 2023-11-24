Прямой эфир

В Финляндии сомневаются о случайности повреждения Balticconnector

24 ноября 2023 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен высказала сомнение в том, что китайский корабль за восемь часов мог случайно испортить два коммуникационных кабеля и газопровод. Об этом пишет РИА Новости.

Газопровод Balticconnector был остановлен из-за предполагаемой утечки, и полиция Финляндии обвинила в этом китайское судно. В настоящее время Финляндия совместно с Китаем расследует этот инцидент. Balticconnector – это магистральный трубопровод, связывающий по дну Финского залива Финляндию и Эстонию.

 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Al Jazeera: армия Израиля обстреляла палестинцев, попытавшихся вернуться на север Газы
24 ноября 2023 11:13

Al Jazeera: армия Израиля обстреляла палестинцев, попытавшихся вернуться на север Газы

Экс-замглавы МО Украины Маляр заявила, что не стоит бояться мобилизации
24 ноября 2023 10:05

Экс-замглавы МО Украины Маляр заявила, что не стоит бояться мобилизации

МИД РФ отверг помощь НАТО по химическому оружию на дне Балтийского моря
24 ноября 2023 09:59

МИД РФ отверг помощь НАТО по химическому оружию на дне Балтийского моря