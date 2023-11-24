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Экс-замглавы МО Украины Маляр заявила, что не стоит бояться мобилизации

24 ноября 2023 10:05
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Бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр считает, что время популярных постановлений о мобилизации прошло. Об этом пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что в России больше людей и оружия, и обществу не следует бояться об этом говорить. Маляр также добавила, что во время военных действий мобилизация неизбежна.

По информации Службы внешней разведки России, страны Запада предъявляют Киеву требования об активизации мобилизационных мероприятий. В настоящее время в Украине идет дискуссия по этому вопросу, а в Раде разрабатывается соответствующий законопроект.

# Международная политика

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