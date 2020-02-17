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Такого не было 37 лет. Масштабные наводнения грозят захлестнуть Миссисипи

17 февраля 2020 09:03
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Новости США. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в американском Миссисипи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Причина – масштабные наводнения. Из-за сильных дождей в столице штата городе Джексон из берегов вышла местная река. Уровень воды в ней достиг 11 метров и продолжает расти.

Такого не было 37 лет. Масштабные наводнения грозят захлестнуть Миссисипи -1

В последний раз подобное здесь наблюдали 37 лет назад. Усугубило ситуацию также то, что был открыт водослив местной плотины. Это привело к дополнительному притоку воды.

Такого не было 37 лет. Масштабные наводнения грозят захлестнуть Миссисипи -4

Затоплены десятки домов, нарушено движение транспорта. Из некоторых районов эвакуируют жителей. 

# Наводнение # Фотофакт

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