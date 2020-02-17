Такого не было 37 лет. Масштабные наводнения грозят захлестнуть Миссисипи

Причина – масштабные наводнения. Из-за сильных дождей в столице штата городе Джексон из берегов вышла местная река. Уровень воды в ней достиг 11 метров и продолжает расти.

В последний раз подобное здесь наблюдали 37 лет назад. Усугубило ситуацию также то, что был открыт водослив местной плотины. Это привело к дополнительному притоку воды.