Такого не было 37 лет. Масштабные наводнения грозят захлестнуть Миссисипи
Новости США. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в американском Миссисипи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина – масштабные наводнения. Из-за сильных дождей в столице штата городе Джексон из берегов вышла местная река. Уровень воды в ней достиг 11 метров и продолжает расти.
В последний раз подобное здесь наблюдали 37 лет назад. Усугубило ситуацию также то, что был открыт водослив местной плотины. Это привело к дополнительному притоку воды.
Затоплены десятки домов, нарушено движение транспорта. Из некоторых районов эвакуируют жителей.