Байден опять заразился коронавирусом

Президент США Джо Байден заболел COVID-19 и сейчас ощущает легкие признаки болезни. Он собирается придерживаться самоизоляции и продолжать работать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Из-за заболевания Байдену придется отказаться от участия в одной из конференций в Лас-Вегасе. Недавно муж вице-президента США Камалы Харрис также сдал положительные тест на COVID-19.

Это не первый раз, когда Байден сталкивается с коронавирусом – в течение прошлого года он уже дважды переносил инфекцию.