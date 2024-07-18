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Байден опять заразился коронавирусом

18 июля 2024 08:01
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Президент США Джо Байден заболел COVID-19 и сейчас ощущает легкие признаки болезни. Он собирается придерживаться самоизоляции и продолжать работать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Из-за заболевания Байдену придется отказаться от участия в одной из конференций в Лас-Вегасе. Недавно муж вице-президента США Камалы Харрис также сдал положительные тест на COVID-19.

Это не первый раз, когда Байден сталкивается с коронавирусом  – в течение прошлого года он уже дважды переносил инфекцию.

# Международная политика

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