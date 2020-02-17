5 тонн кокаина обнаружили в Коста-Рике. Наркотик прятали в контейнере с растениями

Новости мира. Крупнейшую в истории страны партию кокаина обнаружили в Коста-Рике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордные 5 тонн опасного вещества планировалось доставить в Нидерланды. Наркотик был спрятан в контейнере с декоративными растениями. Его перевозили в 202 чемоданах.

По подозрению в причастности к контрабанде полиция задержала 46-летнего мужчину, который привез незаконный груз с севера страны в порт.