5 тонн кокаина обнаружили в Коста-Рике. Наркотик прятали в контейнере с растениями

Новости мира. Крупнейшую в истории страны партию кокаина обнаружили в Коста-Рике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Крупнейшую в истории страны партию кокаина обнаружили в Коста-Рике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рекордные 5 тонн опасного вещества планировалось доставить в Нидерланды. Наркотик был спрятан в контейнере с декоративными растениями. Его перевозили в 202 чемоданах.
По подозрению в причастности к контрабанде полиция задержала 46-летнего мужчину, который привез незаконный груз с севера страны в порт.
По предварительным оценкам, на данной партии наркоторговцы могли бы заработать 126 миллионов евро.