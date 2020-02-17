Прямой эфир

5 тонн кокаина обнаружили в Коста-Рике. Наркотик прятали в контейнере с растениями

17 февраля 2020 09:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Крупнейшую в истории страны партию кокаина обнаружили в Коста-Рике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

5 тонн кокаина обнаружили в Коста-Рике. Наркотик прятали в контейнере с растениями -1

Рекордные 5 тонн опасного вещества планировалось доставить в Нидерланды. Наркотик был спрятан в контейнере с декоративными растениями. Его перевозили в 202 чемоданах.

5 тонн кокаина обнаружили в Коста-Рике. Наркотик прятали в контейнере с растениями -4

По подозрению в причастности к контрабанде полиция задержала 46-летнего мужчину, который привез незаконный груз с севера страны в порт.

5 тонн кокаина обнаружили в Коста-Рике. Наркотик прятали в контейнере с растениями -7

По предварительным оценкам, на данной партии наркоторговцы могли бы заработать 126 миллионов евро.

# Наркотики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Такого не было 37 лет. Масштабные наводнения грозят захлестнуть Миссисипи
17 февраля 2020 09:03

Такого не было 37 лет. Масштабные наводнения грозят захлестнуть Миссисипи

Стрельба на карнавале в Сан-Паулу: 5 человек пострадали
17 февраля 2020 08:54

Стрельба на карнавале в Сан-Паулу: 5 человек пострадали

На гребне волны. В Португалии прошли соревнования по сёрфингу
17 февраля 2020 08:35

На гребне волны. В Португалии прошли соревнования по сёрфингу