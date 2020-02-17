Стрельба на карнавале в Сан-Паулу: 5 человек пострадали

Новости Бразилии. Пять человек получили ранения в результате стрельбы на карнавале в бразильском Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Пять человек получили ранения в результате стрельбы на карнавале в бразильском Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, группа лиц попыталась ограбить полицейского, который следил за порядком на красочном шествии. Один из злоумышленников хотел забрать его оружие. В ответ на это правоохранитель открыл огонь.
Пострадали пять человек, в том числе и нападавший. Напомним, массовые гуляния в Бразилии начались в минувшие выходные. Они приурочены к традиционному масштабному карнавалу, который начнётся 21 февраля.