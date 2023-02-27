Перуанские палеонтологи обнаружили хорошо сохранившийся череп доисторического кашалота

Хорошо сохранившийся череп доисторического кашалота обнаружила группа перуанских палеонтологов. Они работали в пустыне Окукахе. Установлено, что останкам более 7 миллионов лет.

Альдо Бенитес-Паломино, палеонтолог:

Сегодня кашалоты ограничены тремя видами, которые питаются только кальмарами и мелкой рыбой. Но у этого животного, в отличие от его родственников, были очень развитые зубы и челюсти, как у крупных хищников.

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Длина черепа – метр 30 сантиметров. Из этого сделали вывод, что это был взрослый кашалот длиной до 5,5 метра.

Альдо Бенитес-Паломино:

Это самый хорошо сохранившийся в мире череп этого вида. Ископаемые останки этих животных находили в океанах последние 150 лет. Проблема в том, что почти всегда это были только зубы и отдельные фрагменты.