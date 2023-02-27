В США 12 спасённых ламантинов выпустили в дикую природу

Новости США. 12 спасенных ламантинов выпустили в дикую природу во Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выхаживали животных в специальных реабилитационных центрах, которые обычно находятся при океанариумах и зоопарках. Там детенышей растят, пока они не станут весить 270 килограммов.

Моника Росс, зоолог:

Эти ламантины – сироты. Им нужно учиться искать еду и пресную воду. Им надо учиться общаться. Но удивительно то, как быстро эти животные учатся.