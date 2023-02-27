В США 12 спасённых ламантинов выпустили в дикую природу
Новости США. 12 спасенных ламантинов выпустили в дикую природу во Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выхаживали животных в специальных реабилитационных центрах, которые обычно находятся при океанариумах и зоопарках. Там детенышей растят, пока они не станут весить 270 килограммов.
Моника Росс, зоолог:
Эти ламантины – сироты. Им нужно учиться искать еду и пресную воду. Им надо учиться общаться. Но удивительно то, как быстро эти животные учатся.
После реабилитации ламантинов выпускают с GPS-трекерами, чтобы отслеживать их местоположение и наблюдать за тем, как проходит адаптация животных. Сейчас во Флориде насчитывается примерно 8 000 ламантинов. Размножаются они очень медленно, поэтому важно спасать каждое животное. Кстати, американские ламантины относительно безобидны. У них нет естественных врагов, а следовательно, и привычки защищаться.
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