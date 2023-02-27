Картину Рубенса «Портрет человека в образе бога Марса» хотят продать на аукционе за 30 млн долларов

Цена искусства: картину Рубенса «Портрет человека в образе бога Марса» хотят продать на аукционе за 30 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые за 200 лет работа фламандского художника вернулась на родину – в город Антверпен. Полотно удивительно хорошо сохранилось.

Джордж Гордон, сотрудник аукционного дома:

Мы видим воинственный облик мужчины, но у него мягкий взгляд, обращенный на нас. Поэтому некоторые люди предположили, что это автопортрет. Но это не так. Это портрет хорошего знакомого Рубенса.