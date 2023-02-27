В результате нового землетрясения в Турции один человек погиб, 69 пострадали

В Турции в понедельник, 27 февраля, произошел очередной природный катаклизм. После землетрясения сообщается о погибшем, шестьдесят девять человек получили травмы.

В Турции после землетрясения спасли из-под завалов 32 человека

Подземные толчки составили 5,6. Об этом информирует РИА Новости. Очаг землетрясения, которое случилось недалеко от турецкой Малатье, залегал на глубине пяти километров. Точная информация о разрушениях не приводится. Предварительно сообщается, что минимум одно здание рухнуло.