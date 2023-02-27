Учёные выяснили, какие породы собак отвечают на волчий вой
Ученые разобрались, какие породы собак отвечают на волчий вой. Авторы нового исследования провели эксперимент почти с 70 собаками разных пород, чтобы узнать, как они реагируют на вой одного волка и целой стаи.
Этологи из Университета имени Лоранда Этвеша в Будапеште вместе с коллегами из Италии, Великобритании, США, Испании и Швейцарии выяснили, если питомцы конкретной породы более склонны отвечать диким родственникам, означает ли это, что они генетически ближе друг к другу?
Вой – вокальная форма коммуникации у животных, наблюдаемая у большинства псовых, особенно у волков, койотов, лис и собак. Но лучше всего этот способ общения на расстоянии изучен именно у волков. У воя есть две функции: во-первых, он помогает в обнаружении и сплочении членов стаи, во-вторых, позволяет животным охранять территорию и избегать контактов с незнакомыми особями.
Фанни Лехоцки, исследователь:
Главный вывод заключается в том, что порода на самом деле имеет значение, точнее те породы, которые генетически ближе к волкам, более склонны реагировать воем, а также показывают больше сигналов стресса, чем собаки, которые связаны менее с волками.
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Ученые протестировали 68 собак 28 пород. Ни один из испытуемых ранее не слышал воя живого волка. Поведение животных фиксировали пять видеокамер. Согласно результатам, из всех участвовавших в исследовании собак 57 % (39 из 68 особей) реагировали вокализацией на волчий вой. Более склонны к реакции определенные породы, связано это с их генетической близостью к волкам. Сибирские хаски в верхней строчке рейтинга.
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