Учёные выяснили, какие породы собак отвечают на волчий вой

Ученые разобрались, какие породы собак отвечают на волчий вой. Авторы нового исследования провели эксперимент почти с 70 собаками разных пород, чтобы узнать, как они реагируют на вой одного волка и целой стаи. Этологи из Университета имени Лоранда Этвеша в Будапеште вместе с коллегами из Италии, Великобритании, США, Испании и Швейцарии выяснили, если питомцы конкретной породы более склонны отвечать диким родственникам, означает ли это, что они генетически ближе друг к другу?

Вой – вокальная форма коммуникации у животных, наблюдаемая у большинства псовых, особенно у волков, койотов, лис и собак. Но лучше всего этот способ общения на расстоянии изучен именно у волков. У воя есть две функции: во-первых, он помогает в обнаружении и сплочении членов стаи, во-вторых, позволяет животным охранять территорию и избегать контактов с незнакомыми особями.