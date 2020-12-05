Перекрывают дороги, жгут покрышки. В Перу фермеры требуют повышения зарплаты

Новости Перу. В Перу проходят массовые протесты фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди уже несколько дней выходят на улицы, требуя повышения заработной платы.

Протестующие перекрывают дороги, строят баррикады и жгут покрышки, блокируя движение на дорогах. Полиция прибегает к жестким мерам, чтобы остановить беспорядки. Применяются спецсредства, в том числе слезоточивый газ.