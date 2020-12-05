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Перекрывают дороги, жгут покрышки. В Перу фермеры требуют повышения зарплаты

05 декабря 2020 12:35
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Новости Перу. В Перу проходят массовые протесты фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди уже несколько дней выходят на улицы, требуя повышения заработной платы.

Перекрывают дороги, жгут покрышки. В Перу фермеры требуют повышения зарплаты-1

Протестующие перекрывают дороги, строят баррикады и жгут покрышки, блокируя движение на дорогах. Полиция прибегает к жестким мерам, чтобы остановить беспорядки. Применяются спецсредства, в том числе слезоточивый газ.

Перекрывают дороги, жгут покрышки. В Перу фермеры требуют повышения зарплаты-4

Помимо низкой зарплаты работники требуют также отменить закон о продвижении сельского хозяйства, который, как они считают, нарушает их права.

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# Акции протеста # Фотофакт

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