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В Ереване десятки людей задержаны на акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна

02 декабря 2020 15:45
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Новости Армении. Снова неспокойно в Ереване. На улицы продолжают выходить сторонники отставки премьер-министра Пашиняна. Во время акции протеста задержаны несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ереване десятки людей задержаны на акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна-1

1 декабря активисты собрались у здания правительства. Они перекрыли центральный проспект и несколько улиц. Не обошлось без столкновений с правоохранителями.

Напомним, акции протеста охватили страну после того, как 9 ноября было подписано соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиция назвала это актом капитуляции, обвинив Никола Пашиняна в предательстве.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

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