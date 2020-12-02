В Ереване десятки людей задержаны на акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна

Новости Армении. Снова неспокойно в Ереване. На улицы продолжают выходить сторонники отставки премьер-министра Пашиняна. Во время акции протеста задержаны несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 декабря активисты собрались у здания правительства. Они перекрыли центральный проспект и несколько улиц. Не обошлось без столкновений с правоохранителями.

Напомним, акции протеста охватили страну после того, как 9 ноября было подписано соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиция назвала это актом капитуляции, обвинив Никола Пашиняна в предательстве.