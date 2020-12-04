Посмотрите, как в океанариуме Токио плавает дайвер в костюме Санта-Клауса

Новости Японии. В океанариуме Токио в преддверии праздников устроили традиционное подводное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В костюме Санта-Клауса и с рождественским венком дайвер погрузился в огромный аквариум. Местные обитатели, кажется, были рады такому гостю, тем более что пришел он к ним не с пустыми руками. Новогодняя ёлка посреди Мёртвого моря. Вот так отдыхает Санта-Клаус в Израиле