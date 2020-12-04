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Посмотрите, как в океанариуме Токио плавает дайвер в костюме Санта-Клауса

04 декабря 2020 14:39
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Новости Японии. В океанариуме Токио в преддверии праздников устроили традиционное подводное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Посмотрите, как в океанариуме Токио плавает дайвер в костюме Санта-Клауса-1

В костюме Санта-Клауса и с рождественским венком дайвер погрузился в огромный аквариум. Местные обитатели, кажется, были рады такому гостю, тем более что пришел он к ним не с пустыми руками.  

Новогодняя ёлка посреди Мёртвого моря. Вот так отдыхает Санта-Клаус в Израиле

Посмотрите, как в океанариуме Токио плавает дайвер в костюме Санта-Клауса-4

Посмотрите, как в океанариуме Токио плавает дайвер в костюме Санта-Клауса-6

Подводное представление проводят в Токио уже более 20 лет. Обычно его посещают сотни гостей. Однако в этот раз из-за пандемии количество посетителей пришлось ограничить. Тем не менее, шоу удалось. Рождественскую атмосферу почувствовал каждый.  

# Новый год # Фотофакт

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