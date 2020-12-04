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В Белграде около здания телевидения прогремел взрыв. Погиб человек

04 декабря 2020 14:38
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Новости Сербии. В результате взрыва у здания национального телевидения в Белграде погиб человек, еще двое тяжело ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на стоянке рядом с телецентром.  

В Белграде около здания телевидения прогремел взрыв. Погиб человек-1

В Белграде около здания телевидения прогремел взрыв. Погиб человек-3

Ударная волна выбила несколько окон и повредила припаркованные автомобили.  

В Белграде около здания телевидения прогремел взрыв. Погиб человек-6

Причины происшествия выясняются. По предварительным данным, взорвался баллон для сварки, который несли двое рабочих.

# Взрыв # Фотофакт

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