В Белграде около здания телевидения прогремел взрыв. Погиб человек

Новости Сербии. В результате взрыва у здания национального телевидения в Белграде погиб человек, еще двое тяжело ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на стоянке рядом с телецентром.
Новости Сербии. В результате взрыва у здания национального телевидения в Белграде погиб человек, еще двое тяжело ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на стоянке рядом с телецентром.
Ударная волна выбила несколько окон и повредила припаркованные автомобили.
Причины происшествия выясняются. По предварительным данным, взорвался баллон для сварки, который несли двое рабочих.