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В Киеве акция протеста предпринимателей закончилась столкновениями с полицией

04 декабря 2020 14:37
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Новости Украины. Акция протеста предпринимателей в Киеве закончилась столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть задержанные.  

Верховная рада Украины заявила об «огромной дыре» в бюджете

В Киеве акция протеста предпринимателей закончилась столкновениями с полицией-1

Десятки бизнесменов уже не в первый раз собрались у здания Верховной рады, выступая против карантинных ограничений и требуя принять законопроект об упрощенном налогообложении малого и среднего бизнеса.  

В Киеве акция протеста предпринимателей закончилась столкновениями с полицией-4

В Киеве акция протеста предпринимателей закончилась столкновениями с полицией-6

Протестующие заблокировали улицу возле здания парламента. Периодически возникают словесные перепалки и стычки с правоохранителями. Как минимум на двух человек составили административные протоколы.  

# Акции протеста # Фотофакт

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