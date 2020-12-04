В Киеве акция протеста предпринимателей закончилась столкновениями с полицией

Новости Украины. Акция протеста предпринимателей в Киеве закончилась столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть задержанные. Верховная рада Украины заявила об «огромной дыре» в бюджете

Десятки бизнесменов уже не в первый раз собрались у здания Верховной рады, выступая против карантинных ограничений и требуя принять законопроект об упрощенном налогообложении малого и среднего бизнеса.